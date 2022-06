DIRECT - Ligue des nations : suivez le match France - Croatie (20h45)

L'équipe de France de football affronte la Croatie ce lundi (20h45) au Stade de France (Saint-Denis) pour la 4e journée de la Ligue des nations. Après une défaite et deux nuls, les Bleus n'ont plus droit à l'erreur. Suivez le match en direct sur France Bleu !

L'équipe de France compte sur sa fusée Kylian Mbappé pour boucler sa saison avec une victoire, décoller enfin en Ligue des nations et atténuer les doutes qui la traversent à cinq mois du Mondial-2022, ce lundi (20h45), contre la Croatie à Saint-Denis. Après une défaite 2-1 face au Danemark et deux matches nuls 1-1 en Croatie et en Autriche, les Bleus ont besoin de points et de confiance pour leur quatrième rencontre en onze jours, la dernière d'un copieux rassemblement de juin, avant les vacances.

78.000 spectateurs sont attendus au Stade de France, dont environ 1.000 supporters croates. 2.000 policiers et gendarmes seront mobilisés a indiqué dimanche la préfecture de police de Paris dans un communiqué. 650 d'entre eux seront spécialement en charge de la lutte contre la délinquance aux abords et en périphérie du stade de France, ainsi que dans les stations de transport.

