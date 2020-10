DIRECT - Ligue des nations : suivez le match France - Portugal (20h45)

Pour la première fois depuis la finale de l'Euro 2016, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba et Antoine Griezmann se retrouvent ce dimanche au stade de France pour la 3e journée de la Ligue des nations

Après avoir écrasé l'Ukraine en match amical mercredi dernier (7-1), les Bleus passent aux choses sérieuses ce dimanche à 20h45 lors de la 3 journée de la Ligue des nations. Les Bleus accueillent au stade de France le Portugal, champion d'Europe en titre, et vainqueur de la première édition de la Ligue des nations.

L'équipe de Cristiano Ronaldo qui a concédé le nul face à l'Espagne mercredi n'a pas montré un jeu des plus séduisants. Les Portugais ont éprouvé de grandes difficultés à gérer le pressing agressif des Espagnols et à contrecarrer leur jeu de possession.

La France et le Portugal ne sont plus affrontés depuis la finale de l'Euro 2016 à Paris. Le Portugal l'avait emporté 1-0 pendant les prolongations. Ce dimanche, il s'agit de la 26e rencontre entre les deux équipes depuis 1926. Les Bleus totalisent 18 victoires, 6 défaites et 1 nul.

Suivez en direct le match France - Portugal sur France Bleu !