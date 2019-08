Ligue Europa : suivez Strasbourg - Plovdiv en match retour du 3e tour qualificatif

Le Racing Club de Strasbourg accueille le Lokomotiv Plovdiv ce jeudi en match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Vainqueurs 1 but à 0 à l'aller, les Alsaciens espèrent se qualifier pour la phase suivante de l'Europa League : les barrages. Suivez le match avec France Bleu Alsace.

Strasbourg, France

Le Racing poursuit sa course de fond en Ligue Europa : les Strasbourgeois reçoivent ce dimanche le Lokomotiv Plovdiv, qu'ils ont battu 1 but à 0 au match aller en Bulgarie. Le vainqueur de ce troisième tour préliminaire disputera les barrages de l'Europa League, face à Francfort ou Vaduz, les 22 et 29 août.

Suivez la rencontre avec Laure Basterreix et les commentaires de Luc Dreosto et Claude Spreng à la Meinau.

Les grands moments de la rencontre

Coup d'envoi à 20h30