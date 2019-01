DIRECT - Ligue (J22) : Caen à Montpellier pour s'éloigner de la zone rouge

Le Stade Malherbe de Caen se déplace à Montpallier ce dimchane 27 janvier 2019 pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1. A la défaveur de la victoire de Dijon face à Monaco, Caen a reculé d'un rang au classement. Désormais 17ème et premier non relégable, le SMC doit gagner. Suivez le direct !

Caen, France

Plus le championnat défile et plus le Stade Malherbe de Caen glisse lentement vers la zone rouge. 16ème de Ligue 1 avant de démarrer cette 22ème journée de championnat, le club normand a déjà perdu une place, au profit de Dijon, vainqueur de Monaco, qui s'extirpe des trois dernières places.

Le Stade Malherbe n'a plus gagné en Ligue 1 depuis 4 matchs mais peut, s'il ne s'incline pas, enchaîner une cinquième rencontre sans défaite à l'extérieur, ce qui serait un record pour lui en Ligue 1. Suivez avec nous ce match entre Montpellier et Caen, en direct sur France Bleu via le Live Radio ci-dessous, ou en regardant le Fil du match, également ci-dessous.

Le Direct Radio

Le Fil du match

25' - Delort tente d'enrouler de 20m, excentré sur la gauche. Ca passe bien au dessus du but de Samba.

23' - Tête de Laborde juste au dessus ! Sur une touche venu de la droite, Delort résiste à Dijku à l'extrémité de la surface puis centre dans les 6m pour Laborde dont la tête en reculant passe au dessus.

14' - Tête de Djiku sur un centre de Bammou. La reprise du défenseur n'est pas cadrée. C'est le troisième tir caennais depuis le début de la rencontre, contre un, seulement, pour le MHSC.

12' - Première tentative pour les locaux, avec une reprise de volée de Laborde des 20m. Elle passe largement à côté du but de Samba.

11' - Le deuxième tir malherbiste, envoyé depuis le coin droit de la surface de réparation par Bammou. Ca passe bien au dessus du but de Lecomte.

9' - Passe en retrait mal assurée de la part d'Armougom oblige Samba a dégagé sous le pressing de Laborde. Les Montpelliérains récupèrent le ballon et mettent le danger dans la surface de réparation normande. Les Malherbistes se dégagent.

8' - Premier tir du match, signé Khaoui. Sur un long centre venu de la gauche et du pied d'Armougom, le ballon est mal renvoyé par la défense montpelliéraine. Le Tunisien reprend de volée mais son tir n'est pas cadré.

C'est parti à la Mosson !

COMPOS - Yacine Bammou a glané ses galons de titulaire auprès de Fabien Mercadal ! L'ancien Nantais, qui a débuté les deux derniers matchs dans le 11 de départ malherbiste, remet ça pour la troisième fois en une semaine. Ailleurs, pas de surprise. Gradit évoluera à droite de la défense pour palier la suspension de Guilbert. Oninagué est toujours en convalescence après sa blessure au ménisque.

COMPOS - Montpellier se présente avec son équipe type ! Michel Der Zakarian n'a pas de blessé dans son effectif. Ses deux recrues hivernales, Mihailo Ristic et Mathias Suarez, sont sur le banc.

Le coup d'envoi sera donné à 15h par M. Hakim Ben El Hadj. Sur la touche, Alexandre Viala et Gwenaël Pasqualotti seront ses arbitres assistants tandis que Christian Guillard et Hamid Guenaoui s'occuperont de l'Assistance vidéo (VAR). Le quatrième arbitre sera Rémi Landry.