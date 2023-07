DIRECT - Match amical : le Stade Lavallois mène 2-0 contre le FC Nantes à la mi-temps

Plus de 3.000 spectateurs ont assisté au match entre le Stade Lavallois et le FC Nantes. Dans la cité portuaire de Saint-Nazaire, l'équipage d'Olivier Frapolli a montré un jeu efficace et organisé.

Un premier acte disputé

Dès la 37e seconde, un défenseur lavallois sauve le ballon sur la ligne après une incursion nantaise sur le côté droit de la surface de réparation. Puis trois minutes après, Florent Mollet milieu de terrain nantais fait passer un coup-franc direct à côté du but de Samassa.

Mais à la 11e minute, Laval se met en route : une passe de Loïs Martins sur le côté pour Cherni qui déborde. Le néo-Tango trouve Malik Tchokunté. L'ancien nîmois trouve le chemin des filets d'une frappe sans contrôle. 1-0 pour les Tango. Il remettra ça vingt minutes plus tard sur penalty, après une grosse faute de Pallois sur Labeau-Lascary.

Une deuxième période plus resserrée

Lors du second acte, Olivier Frapolli a changé la composition d'équipe (Hautbois - Bernardoni - Beaudoin - Baudry - Diaw - Perrot - Tapoko - Roye (c) - Kadile - Naidji - Mupemba. Laval reste sérieux. Peu d'occasions de buts à mettre au crédit des Nantais, assez désorganisés.