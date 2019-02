DIRECT - Match crucial pour Caen à Amiens

Suivez en direct le déplacement capital du Stade Malherbe de Caen à Amiens. La 24ème journée de Ligue 1 offre un duel déterminant dans la course au maintien entre le club normand 17ème et la formation picarde, avant-dernière. Les deux équipes comptent le même nombre de point au classement.

Caen, France

Le direct radio

Le fil du match

4' - Premier tir du match pour le SMC ! Fajr obtient un coup franc excentré à droite à 35m. Il le centre dans le paquet. Mal renvoyé, le ballon revient sur Khoui qui reprend de volée à l'entrée de la surface. Son tir, écrasé, est capté par Gurtner à côté de son poteau.

C'est parti à la Licorne ! Le coup d'envoi donné par Fayçal Fajr pour les Caennais.

COMPOS - Paul Baysse sur le banc ! Le choix fort de Fabien Mercadal qui se prive de son défenseur central habituel pour faire jouer Jonathan Gradit dans l'axe aux côtés d'Alex Djiku.

COMPO - Amiens à l'offensive ! Christophe Pelissier à décidé de titulariser 4 joueurs à vocation offensive, dont la nouvelle recrue Serhou Guirassy aux côtés de Moussa Konaté.

L'arbitre de la rencontre sera Eric Wattellier. Il sera assisté de Bertrand Pagès et Aurélien Berthomieu. Dans le car de l'assistance vidéo, on retrouvera Jérôme Brisard et Romain Lissorgue. Julien Rouquette occupera la fonction de 4ème arbitre.