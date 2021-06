DIRECT - Match de préparation à l'Euro : suivez France - Bulgarie (21h10)

J-7 pour les Bleus. Les joueurs de Didier Deschamps affronteront l'Allemagne le mardi 15 juin pour leur premier match de l'Euro. Pas question d'attendre de monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. Les Tricolores devront se mettre dans le bain immédiatement. Pas simple quand on sait à quel point la saison a été longue et dense, fatiguant les organismes et que la préparation à Clairefontaine a été raccourcie par rapport à d'habitude.

Mais les Bleus ont déjà montré de belles choses, notamment lors de leur premier match de préparation, remporté haut la main (3-0) face au pays de Galles. Il va falloir les confirmer ce mardi face à la Bulgarie, modeste sélection qui pointe à la 71e place du classement Fifa. Ce sera l'occasion pour Didier Deschamps de continuer à rôder son trio offensif rutilant : Benzema - Mbappé - Griezmann. Le "triangle d'or" a déjà montré des phases de jeu prometteuses mais doit encore se régler pour être parfaitement opérant.

Le coach des Bleus pourra aussi compter sur le retour d'une pièce maîtresse : N'Golo Kanté, arrivé tardivement dans le groupe en raison de sa finale gagnée avec Chelsea en Ligue des Champions. Autre atout de poids ce mardi soir, le retour des spectateurs pour encourager les Français. La Fédération française de football a obtenu une dérogation pour permettre à 5.000 d'entre eux de venir assister à la rencontre. De quoi apporter un élan populaire à l'équipe, avant que les choses sérieuses ne commencent.

