DIRECT - Match de préparation à l'Euro : suivez France - pays de Galles (21h05)

L'équipe de France entame ce mercredi (21h05) son premier match de préparation à l'Euro face au pays de Galles. A neuf jours du début de la compétition, Didier Deschamps va faire tourner son groupe et tester la réintégration de Karim Benzema, cinq ans et sept mois après sa dernière sélection.

Les choses sérieuses commencent pour l'équipe de France. Ce mercredi à Nice, les Bleus entrent dans le vif du sujet en disputant leur premier match de préparation à l'Euro (11 juin - 11 juillet) en affrontant le pays de Galles. Une rencontre événement marquée par le retour de Karim Benzema, après plus de cinq ans d'absence au sein du groupe.

Face à son ancien partenaire du Real Madrid Gareth Bale, star d'une équipe galloise également en préparation pour l'Euro, "KB9" va retrouver le maillot tricolore, floqué d'un numéro 19 inédit pour lui en sélection. Didier Deschamps va pouvoir tester en grandeur nature l'association Mbappé - Benzema - Griezmann, un trio de choc explosif sur le papier mais qui devra faire ses preuves dans la pratique.

Après une telle absence, "on ne va pas lui demander au bout d'une semaine de faire la même chose en équipe de France" qu'au Real Madrid, a déclaré le capitaine Hugo LLoris mardi lors d'une conférence de presse. "Mais il a cette aura naturelle sur le terrain qui va aider l'équipe" a déclaré le gardien niçois, de retour au pays pour ce match.

Pour le sélectionneur des Bleus, ce match sera dédié aux ajustements et aux automatismes, six jours avant de recevoir la Bulgarie à Saint-Denis, et deux semaines avant le début de l'Euro contre l'Allemagne, le 15 juin à Munich. "Je n'ai que deux matchs amicaux (mais) j'ai six changements, il y aura du temps de jeu réparti. Mais évidemment dans mon esprit la priorité c'est de préparer l'équipe par rapport au 15 juin" a prévenu Didier Deschamps.

