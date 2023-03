DIRECT - Multiplex : Suivez les matches de l'USO et de l'OLB sur France Bleu Orléans

Suivez les matches de l'OLB et de l'USO en direct sur France Bleu Orléans

C'est une grande soirée sport qui vous attend sur France Bleu Orléans ! Ce vendredi 17 mars, l'USO et l'OLB jouent en même temps dans leur championnat respectif. En football, les hommes de Nicolas Usaï (8èmes au classement), toujours en quête d'un maintien en National, reçoivent un concurrent direct : Sedan, 7ème, à seulement un point au classement. Comme lors des deux derniers matches, le coach orléanais devra composer avec les nombreux absents en défense (Solvet, Akpa, Mambo, Agounon).

Côté basket, l'OLB, 11ème de Pro B, doit enchaîner après avoir réussi ses adieux au Palais des sports la semaine dernière contre Boulazac avec cette victoire 74-67. Direction l'Alsace pour les basketteurs loirétains qui affrontent l'ASA. Si le match aller avait été une formalité à domicile (103-74), ce match retour s'annonce beaucoup plus compliqué. Gries-Souffel enchaîne les bons résultats depuis quelques semaines, grâce notamment à leur scoreur Tom Digbeu, auteur de 47 points lors de la dernière journée de championnat contre Denain.

En direct dès 19h15

USO - Sedan et OLB - ASA, c'est un multiplex à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak depuis le stade de la Source et d'Aurélien Gasser depuis la Forest Arena, en Alsace. Rendez-vous dès 19h15 pour l'avant-match !

