DIRECT - National : Déplacement périlleux pour l'USO sur la pelouse de Villefranche

Un match piège par excellence. Pour le compte de la 24ème journée de National, l'USO se déplace sur la pelouse de Villefranche-Beaujolais, pour un duel entre deux concurrents au maintien. Orléans est 8ème avec 30 points, tandis que le FCVB est 12ème, premier non-relégable, mais à seulement un petit point des Jaune et Rouge.

Les hommes de Nicolas Usaï seraient bien inspirés de faire un coup dans le Rhône, même si la forme actuelle n'est pas optimale. Un nul concédé dans le temps additionnel face à Châteauroux, une défaite cuisante contre le Stade briochin, avec trois buts encaissés dans le dernier quart d'heure. L'entraîneur préfère jouer la carte de la force tranquille : "On pourrait parler de faillite mentale, des fantômes du début de saison qui ressurgissent etc... Les fantômes, ça n'existe pas."

Deux retours très attendus

Pour ce match, le tacticien marseillais va encore devoir faire des ajustements en défense : Akpa est toujours blessé, Mambo toujours suspendu et rejoint par Elimbi pour une accumulation de cartons jaunes. En revanche, et c'est une très bonne nouvelle, Jimmy Halby-Touré et Johanne Akassou sont de retour après plus de 5 mois sans jouer.

FCVB - USO, 24ème journée de National, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak. Rendez-vous dès 19h15 pour l'avant-match.

