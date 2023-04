DIRECT - National : L'US Orléans en mission face au Puy Foot 43

Après avoir concédé sa plus lourde défaite de la saison contre Martigues , l'US Orléans (9ème) doit tout de suite repartir de l'avant si elle veut assurer son maintien. Pour ça, direction la Haute-Loire pour affronter Le Puy Foot 43. Un adversaire quasiment condamné à la relégation. Pourtant, la mission sera loin d'être simple. Déjà parce que l'US Orléans a du mal contre les "petits" du championnat (seulement trois points glanés contre Le Puy, Saint-Brieuc ou le Paris 13 Atletico cette saison). Mais aussi parce que les Jaune et Rouge vont devoir composer avec de nombreuses blessures en défense. Colella, Agounon, Akpa, Pagerie et Camara sont indisponibles pour ce match.

ⓘ Publicité

Le Puy Foot 43 - USO, 30ème journée de National, c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak. Rendez-vous dès 19h15 pour l'avant-match !

loading