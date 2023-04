DIRECT - National : l'US Orléans reçoit le leader Martigues à la Source

La saison de National 2022-223 touche à sa fin et rien n'est encore décidé, aussi bien dans la course à la montée que dans la lutte pour le maintien. L'USO, qui sort d'une belle victoire à Avranches, doit poursuivre sur sa lancée car la zone de relégation est encore très proche. Mais en clôture de cette 29ème journée de championnat, c'est une montagne qui se dresse sur la route des Jaune et Rouge : à 18h30, ils reçoivent Martigues au Stade de la Source.

USO-Martigues, c'est une rencontre à suivre en direct et intégralité sur France Bleu Orléans en compagnie d'Arnaud Roszak et Joël Germain. Rendez-vous dès 18h15 pour l'avant-match !

