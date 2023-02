DIRECT - National : L'USO affronte Versailles, suivez la rencontre sur France Bleu Orléans

Deux victoires et un match nul lors des trois dernières rencontres, aucun but encaissé en 2023 et une attaque enfin conquérante : l'embellie de l'USO depuis l'arrivée de Nicolas Usaï fait plaisir à voir. L'idéal serait de la confirmer sur la pelouse de Versailles, le troisième de National aux moyens financiers colossaux et à l'effectif XXL (Lemoine, Lens, Alioui...).

ⓘ Publicité

En cas de victoire, les Jaune et Rouge (10èmes au classement) reviendraient à seulement quatre petites longueurs des Franciliens. Chose inimaginable il y a encore quelques semaines. Mais c'est parce que tout va très vite dans le football que l'entraîneur de l'USO Nicolas Usaï préfère temporiser : "Il faut que nous gardions en tête l'objectif initial, à savoir le maintien. Je m'efforce de le répéter aux joueurs. Lorsque l'on se fixe trop d'objectifs, on les perd tous".

Quelle charnière centrale alignée ?

Pour ce choc de la 20ème journée, Nicolas Usaï peut compter sur les retours de suspension de Loïc Goujon et Steve Solvet. Entre ce dernier, Nicolas Saint-Ruf et Stone Mambo, il y a donc trois places pour deux titulaires en défense central. Nicolas Usaï va-t-il envoyer l'un de ces joueurs sur le banc, alors qu'ils sont tous performants sous le maillot jaune et rouge ? "Pas sûr, je peux aussi aligner les trois" indiquait l'entraîneur en conférence de presse.

FC Versailles - USO, 20ème journée de National, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Vincent James. Rendez-vous dès 19h15 pour l'avant-match.

loading