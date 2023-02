DIRECT - National : l'USO reçoit Bastia-Borgo, suivez le match sur France Bleu Orléans

À n'en pas douter, la victoire sur la pelouse de Nancy le 20 janvier dernier (0-1) a fait du bien dans les têtes orléanaises. Cela faisait deux mois que l'USO n'avait plus gagné en championnat. De quoi se donner un peu d'air au classement, même si la zone de relégation est encore très proche. Pour confirmer les progrès entrevus, les hommes de Nicolas Usaï n'ont d'autre choix que de réussir la passe de deux. Une deuxième victoire d'affilée, ce serait une première cette saison du côté des Jaune et Rouge.

Pour ce faire, l'USO doit venir à bout de Bastia-Borgo, 18ème au classement et lanterne rouge de National. Le match aller s'était bien passé sur l'île de Beauté, avec une victoire 2-0 et des buts signés Mambo et Berthier. L'adversaire idéal sur le papier pour enchaîner, même si les Corses restent sur un succès glané face à Bourg-en-Bresse. De plus, le club s'est renforcé lors du mercato, en défense notamment.

Des suspendus et des retours dans le groupe

Pour cette 19ème journée de championnat, Nicolas Usaï devra se passer de Steve Solvet et Loïc Goujon, tous les deux suspendus pour avoir récolté trop de cartons jaunes. Lucas Bretelle est également absent pour cause de blessure. En revanche, le capitaine Nicolas Saint-Ruf est de retour après avoir été touché au mollet. Envoyés en réserve ces dernières, les milieux Liamine Mokdad et Ahmad Allée sont également convoqués pour la rencontre.

US Orléans - Bastia Borgo, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Joël Germain. Rendez-vous dès 19h15 pour l'avant-match !

