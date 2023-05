DIRECT - National : L'USO reçoit Le Mans au stade de La Source

La saison de National 2022-2023 touche à sa fin ! Encore trois matches à jouer pour l'US Orléans. Des matches qui n'ont plus grand intérêt sur le plan sportif, puisque le maintien en National est assuré à 99%. En revanche, cette fin de championnat doit servir au staff et la direction pour préparer la saison prochaine. L'entraîneur Nicolas Usaï compte notamment sur ce match contre Le Mans (et les deux autres restants) pour tirer des bilans. Quels joueurs garder ? Quels secteurs à renforcer pour viser plus haut en National ?

USO - Le Mans, 32ème journée de National, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Joël Germain depuis le stade de La Source. Rendez-vous dès 19h15 pour l'avant-match !

