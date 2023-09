DIRECT - National : L'USO reçoit Le Mans et espère retrouver le chemin de la victoire

Le fond de jeu est intéressant, les résultats ont du mal à suivre. Après une victoire contre le GOAL FC en ouverture du championnat, l'US Orléans (14e) a depuis enchaîné deux défaites contre Martigues et Rouen. Jusqu'ici, le coach Bernard Casoni était limité dans le choix de ses hommes à cause des nombreuses absences en attaque. Contre Le Mans (9e), il peut compter notamment sur le retour de Kevin Fortuné, le meilleur buteur Jaune et Rouge la saison passée. Suffisant pour retrouver des couleurs dans le domaine offensif ?

USO - Le Mans, 5ème journée de National, c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Joël Germain. Prise d'antenne à 21h pour le coup d'envoi !

