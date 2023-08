DIRECT - National : Premier choc pour l'USO avec la réception de Martigues

Après deux semaines sans compétition, Saint-Ruf et les siens retrouvent les terrains

Laissés au repos pendant deux semaines à cause du match reporté contre Sochaux, les Orléanais retrouvent la pelouse du stade de La Source ce vendredi 25 août. Les joueurs de Bernard Casoni s'y étaient montrés convaincants contre le GOAL FC en ouverture du championnat (victoire 1-0), ils doivent désormais confirmer contre l'une des meilleures équipes du championnat. En l'occurrence, le FC Martigues, passé tout proche d'une montée en Ligue 2 la saison passée.

ⓘ Publicité

US Orléans - FC Martigues, 3ème journée de National, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Joël Germain. Rendez-vous dès 19h15 pour l'avant-match !

loading