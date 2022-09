DIRECT - National : suivez la rencontre Stade Briochin - USO

Adversaire idéal ou match piège par excellence ? C'est la question qui prédomine pour cette 7ème journée de National, qui voit l'US Orléans se déplacer en Bretagne sur la pelouse du Stade Briochin. Les Jaune et Rouge sont toujours invaincus cette saison et occupent actuellement la troisième place du classement. Face aux hommes de Xavier Collin, un club en crise : le Stade briochin est avant-dernier, n'a pas gagné un seul match et vient de limoger son entraîneur.

Un nul et une défaite la saison passée contre les Bretons

Mais l'année précédente, le Stade Briochin s'était imposé à domicile face à Orléans et avait décroché le point du nul à La Source. Xavier Collin en appelle à la prudence, d'autant que le championnat est encore extrêmement serré. Aucune équipe ne s'est détachée au classement.

Avec six descentes en fin de saison, personne ne veut s'exposer. Il y a très peu de buts inscrits et je pense que cela va durer comme ça jusqu'à la dernière journée. Nous, on subit un peu trop lorsqu'on ouvre le score. Il faut que l'on corrige ce problème. Mais on avance bien, on se crée plus d'occasions maintenant."

Dans le groupe retenu par Xavier Collin, Kevin Fortuné et Marvin Elimbi sont de retour. Jimmy Halby-Touré en revanche est forfait, il ne s'est pas entraîné de la semaine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Stade Briochin - US Orléans, 7ème journée de National, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak. Rendez-vous dès 19h10 pour l'avant-match.