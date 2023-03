DIRECT - National : Suivez le choc entre le Red Star et l'US Orléans

Nicolas Usaï et ses hommes affrontent l'un des prétendants à la montée en Ligue 2

Un gros morceau sur la route de l'USO ! Toujours engagés dans la course au maintien en National, les Orléanais (8èmes) se déplacent ce vendredi dans le 93, la Seine-Saint-Denis. Ils y affrontent le Red Star, 5ème au classement et toujours en lutte pour accrocher la montée en Ligue 2. Pour cette rencontre, Nicolas Usaï pourra compter sur deux retours très importants. Andréas Hountondji est apte après avoir contracté une blessure aux ischios-jambiers et Brandon Agounon a purgé son match de suspension la semaine passée.

Red Star - USO, 26ème journée de National, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Vincent James depuis le stade Bauer. Rendez-vous dès 18h15 pour l'avant-match.

