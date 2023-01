DIRECT - National : suivez le déplacement de l'USO sur la pelouse de Nancy

C'est un match qui sent la poudre et l'USO serait bien inspirée d'aller le remporter. Ce vendredi 20 janvier, les Orléanais se rendent en Lorraine pour affronter l'ASNL. Autrement dit : un duel de mal-classés, entre le 10ème et 12ème de National, entre deux équipes ayant glané seulement vingt points lors de la première partie de saison.

Ce match sera particulier pour Brandon Agounon. Le latéral droit a retrouvé la compétition la semaine dernière après quatre mois de suspension. En août dernier, l'ancien de Bourg-en-Bresse avait reçu un carton rouge pour une bousculade sur l'arbitre. C'était lors de la deuxième journée de championnat, face à... Nancy : "Je passe au-dessus de tout cela, tellement je suis heureux de retrouver les terrains. Je vais tout faire pour rattraper le temps perdu" explique-t-il.

Première convocation pour A.Hountondji

Pour cette 18ème journée de National, Nicolas Usaï va devoir encore une fois se passer de Nicolas Saint-Ruf, toujours en délicatesse avec son mollet. Adrien Pagerie, légèrement touché après le match face à Dunkerque, reste aux soins. Tandis que Mokdad, Allée et Njoh sont laissés en dehors du groupe. L'attaquant Andréas Hountondji, prêté par le SM Caen, est convoqué pour la première fois.

ASNL - USO, 18ème journée de National, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak. Rendez-vous dès 19h10 pour l'avant-match.

