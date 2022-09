DIRECT - National : suivez le derby entre l'US Orléans et la Berrichonne de Châteauroux

Un derby pour lancer la saison à domicile ? L'US Orléans, toujours à la recherche d'une victoire au stade de la Source cette saison, reçoit la Berrichonne de Châteauroux ce vendredi dans le cadre de la 6e journée de National. Un derby au goût de revanche pour les Orléanais après deux défaites l'année dernière contre le voisin. L'entraîneur de l'USO devra composer avec l'absence de Brandon Agounon, Clément Akpa et Marvin Élimbi.

Deuxième au classement, Orléans reste invaincu en National. "On sent l'effervescence monter autour de ce match", reconnaît Xavier Collin. Le coach de l'USO admet également avoir préparer différemment ce match. "On avait pas forcément accentué sur la notion de derby l'année dernière", indique-t-il. De son côté la Berrichonne se déplace au stade de la Source sans trois de ses cadres qui sont suspendus : Romain Grange, Opa Sanganté et Bendjaloud Youssouf.

Le direct radio

Suivez la rencontre dès 19h10 avec les commentaires de Romain Berchet et Joël Germain.