DIRECT - National : Suivez le match entre l'US Orléans et le Puy en Velay

C'est le dernier match de l'année à domicile pour Esteban Lepaul et ses partenaires

Du côté de l'USO, ça va mieux. C'est incontestable vu les deux derniers matches, avec cette victoire convaincante à domicile contre Avranches (1-0) et ce bon point ramené de Martigues (2-2), assurément le meilleure adversaire rencontré cette année par les Orléanais. Pour ce dernier match de l'année à domicile, les hommes de Xavier Collin, 8èmes au classement, accueillent le Puy Foot 43.

Le promu est en difficulté après un tiers de championnat, englué à la 16ème place et désormais distancé au classement (5 points de retard sur le premier non-relégable). Depuis le début de la saison, ce championnat de National est très homogène. Mais la bascule pourrait intervenir sur ce mois de décembre, c'est donc fondamental pour Xavier Collin d'enchaîner afin de rejoindre le wagon de tête : "On doit s'affirmer et créer un écart. Avoir ce matelas, c'est le seul moyen d'aborder sereinement 2023."

Ahmad Allée de retour dans le groupe

Pour cette 14ème journée de National, Clément Akpa revient dans le groupe après sa suspension, tout comme le milieu Ahmad Allée. Le milieu de terrain avait été écarté lors du dernier match. Liamine Mokdad, lui, est malade depuis quelques jours. Il sera absent pour cette rencontre.

USO - Le Puy Foot 43, 14ème journée de National, c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Joël Germain. Rendez-vous dès 19h10 pour l'avant-match.

