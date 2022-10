DIRECT - National : Suivez le match entre l'US Orléans et le Red Star

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'USO, et une question demeure sans réponse : les Jaune et Rouge peuvent-ils inverser la tendance ? Les hommes de Xavier Collin n'ont plus gagné en championnat depuis ce déplacement sur la pelouse de Bastia-Borgo le 26 août dernier (0-2). Deux mois sans victoire avec à la clé une série de matches nuls frustrants et surtout les deux premières défaites de la saison la semaine passée, contre Sedan en National (2-1) et une élimination aux tirs aux buts en Coupe de France face à Avoine (N3).

En cas de victoire ce soir face au Red Star (8ème de National), l'USO, 12ème du championnat, serait au pied du podium. Mais en cas de résultat négatif, le club serait potentiellement à 9 points du leader Concarneau. C'est dire l'enjeu de cette 10ème journée de National. L'entraîneur Xavier Collin en est bien conscient :

C'est un match déterminant pour la suite du championnat. Le groupe a une très bonne analyse de la situation. Il y a une bonne pression, pas une mauvaise pression. Si aujourd'hui, on commence à avoir peur de ce genre de match, faut même pas jouer !

Le retour de la défense à 3 ?

Pour ce match, Xavier Collin devra se passer des services du milieu Ousseynou N'diaye. Le sénégalais ne s'est quasiment pas entraîné de la semaine. Il n'est pas impossible de revoir une équipe orléanaise évoluant à trois derrière, avec la première titularisation en championnat pour Steve Solvet.

USO - Red Star, 10ème journée de National, c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Joël Germain. Rendez-vous dès 18h10 pour l'avant-match !

