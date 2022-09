DIRECT - National : Suivez le match entre l'USO et Villefranche-Beaujolais

Xavier Collin et ses hommes comptent bien décrocher une première victoire à domicile

Quatre matches nuls consécutifs, aucune victoire depuis plus d'un mois (le 26 août sur la pelouse de Bastia-Borgo) et surtout aucune victoire à domicile cette saison. Cela fait beaucoup de séries à stopper pour l'US Orléans, avant d'affronter le FC Villefranche Beaujolais ce vendredi 30 septembre.

Un nouveau schéma tactique ?

Au classement, pas de quoi s'affoler pourtant. Les Jaune et Rouge sont cinquièmes de National, à un point seulement des autres équipes de tête. Mais le défenseur Adrien Pagerie, qui va retrouver ses anciens coéquipiers rhodaniens, veut montrer un autre visage devant les supporters orléanais :

On veut emmener le public avec nous. J'ai frôlé deux fois la montée avec Villefranche, je connais les ingrédients à réunir pour ce genre de défi. Et il y a tout ce qu'il faut ici : un groupe qui vit bien, une bonne ambiance, de la combattivité. Tout ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs.

Xavier Collin va encore une fois devoir bricoler entre les suspensions et les blessures. Johanne Akassou est indisponible pour six semaines et Jimmy Halby-Touré sera lui opéré de sa pubalgie dans le courant du mois d'octobre. Lors du dernier entraînement, le tacticien orléanais semblait pencher pour un système à quatre défenseurs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce sera un gros test face au FCBV : en quatre matches officiels, les Orléanais ont perdu à quatre reprises contre les Rhodaniens. Encore une série à stopper pour les Jaune et Rouge ! Cette 8ème journée de National est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Joël Germain. Rendez-vous dès 19h10 pour l'avant-match.