DIRECT - National : suivez le match Sedan - USO sur France Bleu Orléans

Après un week-end de coupe de France (et une victoire 5-0 contre le petit poucet Neuville-aux-bois), l'US Orléans retrouve le chemin du championnat. Les Jaune et Rouge sont toujours invaincus en National mais les rencontres se suivent et se ressemblent : cinq matches nuls consécutifs, aucune victoire depuis le 26 août et ce déplacement sur la pelouse de Bastia-Borgo (0-2). Au classement, l'USO est 5ème, à trois points seulement du leader. Mais pour l'entraîneur Xavier Collin, il n'y a plus de temps à perdre alors que le club s'apprête à affronter Sedan (15ème au classement).

ⓘ Publicité

Derrière nous, tout le monde prendre des points. Donc il faut qu'on monte dans le bon wagon. Pour cela, il faut qu'on performe beaucoup plus dans le secteur offensif.

Pour cette 9ème journée de National, Xavier Collin a convoqué un groupe de 17 joueurs avec deux retours de suspension : ceux de Clément Akpa et Marvin Elimbi. L'entraîneur de l'USO devrait repartir, comme face à Villefranche-Beaujolais, sur un système à quatre défenseurs.

CS Sedan - USO, 9ème journée de National, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak. Rendez-vous dès 19h10 pour l'avant-match.

loading