DIRECT - National : suivez la rencontre entre l'US Orléans et Avranches

La situation agace Xavier Collin et cela commence à se ressentir de plus en plus. Face au Paris 13 Atletico en début de semaine , l'USO a signé son 8ème match nul de la saison. D'un point de vue comptable, Orléans n'avance pas (10ème avec 14 points) et surtout, le contenu des matches est loin d'être suffisant. Avant la réception d'Avranches, 11ème, ce vendredi 11 novembre, l'entraîneur orléanais a durci son discours :

"Je suis l'entraîneur donc je reste le principal responsable de la situation. Mais les joueurs ont aussi une part de responsabilité. Ils doivent assumer. Certains manquent de professionnalisme. C'est dérangeant et ça doit changer."

Un changement de ton ainsi qu'un changement de méthode : lors du dernier entraînement avant la rencontre, il était très difficile de désigner les 11 joueurs de l'équipe-type face à Avranches. Là aussi, c'est un choix assumé pour Xavier Collin qui veut "garder tout le monde concerné en laissant de l'incertitude".

Les suspendus sont de retour !

Pour cette 12ème journée de National, l'USO peut compter sur le retour des cadres comme Saint-Ruf et Fortuné, suspendus lors du précédent match. Un groupe étoffé pour affronter les Normands, ce qui n'était plus arrivé depuis plusieurs semaines.

USO - Avranches, 12ème journée de National, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Joël Germain. Rendez-vous dès 19h10 pour l'avant-match.

