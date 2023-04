DIRECT - National : Un match de la peur pour l'USO, en déplacement à Avranches

Une défaite et deux nuls lors des trois derniers matches. l'USO n'est pas dans la forme de sa vie en ce moment, alors que le sprint final du National s'intensifie. Les Orléanais sont 10èmes depuis la victoire de Châteauroux en début de semaine. Et la zone de relégation est à seulement deux petits points. C'est dire l'enjeu de ce déplacement en Normandie face à Avranches, classé juste devant (9ème).

ⓘ Publicité

Au match aller en novembre, les Jaune et Rouge s'étaient imposés 1-0 face à des Avranchinais peu inspirés. Mais cette fois-ci, c'est une tout autre équipe qui se présente. Les hommes de Damien Ott sont sortis de la zone rouge après avoir engrangé cinq victoires en sept matches entre février et mars. Des victoires glanées en partie grâce au rendement de la recrue hivernale Goduine Koyalipou, auteur de neuf buts sur les six derniers matches.

Avranches - USO, 28ème journée de National, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak. Rendez-vous dès 19h15 pour l'avant-match.

loading