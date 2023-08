Ligue 1 - OM-Brest : réaction olympienne à vivre en direct sur France Bleu Provence dès 19H00

Plus d'excuses pour les Marseillais. Sortis (trop) rapidement de la course à la Ligue des Champions, ils ont eu une semaine pour travailler et préparer la réception de Brest ce samedi à 19h, devant un Vélodrome encore à guichets fermés (plus de 63 000 spectateurs). Un stade qui attend forcément une réaction, après les deux contre-performances de la semaine passée (élimination de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos et match nul 2-2 à Metz malgré une supériorité numérique).

Engranger des points grâce à un calendrier favorable en ce début de saison

Les olympiens, une victoire et un match nul en championnat et, dans l'ensemble, en progrès, veulent donc profiter de la venue des bretons, en confiance en ce début d'exercice (2 succès en 2 matches), pour retrouver le succès et se rapprocher du podium de L1. Car aucun amoureux de l'OM n'oublie que les marseillais possèdent un calendrier très abordable en ce début de saison (Reims, Metz, Brest, Nantes puis Toulouse avant d'aller au PSG fin septembre). Et qu'il serait donc judicieux de ne pas laisser s'évaporer trop de points en route, comme la semaine passée en Lorraine.

Parmi les stats à retenir avec notre partenaire StatsOMP: l'OM concède souvent le premier but au Vélodrome

Les stats de notre partenaire statsOMP

Brest adore le Vélodrome

Synonyme de luxe pour un entraineur de l'OM, Marcélino a pu travailler toute une semaine, afin de préparer la venue de Brest, qui se régale au Vélodrome ces derniers temps (deux succès en deux saisons). "On en a profité pour revoir tous les concepts et les idées de jeu raconte le technicien espagnol qui annonce aussi que ses joueurs ont pas mal travaillé dans le secteur offensif". Marcélino, persuadé d'avoir une bonne équipe à la fin du marché des transferts (le 1er septembre) qui constate, en observant les stats de son équipe, que son OM doit être plus décisifs dans les deux surfaces."

Le technicien espagnol, qui redit "sa confiance en ses deux gardiens", au moment où Pau Lopez, son numéro 1, fait preuve de fébrilité. Et qui sait que Brest a la recette pour l'emporter au Vélodrome, avec deux succès sur les deux dernières saisons. Mais l'OM n'a, déjà, plus de temps et de points à perdre.

Kondogbia, blessé, absent de marque, Gueye suspendu

Equipe probable: Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi - Sarr, Rongier (cap), Véretout, Ndiaye ou Harit - Aubameyang, Vitinha

