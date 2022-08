DIRECT - Pour son retour en Ligue 1, l'AJ Auxerre se déplace à Lille, suivez la 1re journée de championnat

C'est la fin d'une époque, le début d'une autre qu'on espère longue et palpitante : l'AJ Auxerre retrouve la Ligue 1 après huit saisons passées en Ligue 2. Les Auxerrois avaient battu Saint-Etienne en barrages fin mai. Le premier match de l'AJA est donc à l'extérieur, à Lille dimanche à 15 heures pour le compte de la 1re journée de championnat. Après six semaines de préparation, de matchs amicaux et recrutements, les Auxerrois comptent bien s'installer en Ligue 1. Lors de la conférence de presse d'avant-match vendredi, Jean-Marc Furlan, l'entraîneur auxerrois a bien concédé que la saison ne serait pas simple pour l'AJA promue. Le LOSC, "c'est une grosse équipe, on va en jouer pas mal cette saison (...) L'idéal, c'est un bon début de saison pour convaincre et une très bonne fin de saison." Suivez tous les matchs commentés sur France Bleu Auxerre et francebleu.fr.

Suivez Lille - AJA, dimanche à 15 heures sur France Bleu Auxerre

Commentaires : Nicolas Fillon.

La saison 2022-2023 de l'AJA en Ligue 1

