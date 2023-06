Nouveau match de qualification à l'Euro 2024 pour les Bleus ce vendredi (20h45). L'équipe de France affronte Gibraltar, modeste équipe qui figure dans les profondeurs du classement Fifa. Le stade de ce petit territoire britannique étant en travaux, c'est à Faro au Portugal que se tient la rencontre.

Les joueurs de Didier Deschamps ont l'ambition de faire la passe de trois dans le groupe B après les victoires face aux Pays-Bas et l'Irlande en mars dernier. Un match a priori tout à fait à la portée des Bleus mais attention au piège du mois de juin : les organismes sont usés par une saison à rallonge, rendue encore plus exigeante par la Coupe du monde disputée en décembre.

Autre sujet susceptible de distraire les Bleus : le nouveau feuilleton autour du bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG . Depuis l'envoi lundi d'un courrier annonçant aux dirigeants parisiens son intention d'aller au bout de son contrat en 2024 sans activer une option pour une année supplémentaire, Mbappé est redevenu le centre d'attention et ses moindres faits et gestes à Clairefontaine (Yvelines) ont été scrutés et épiés durant toute la semaine.

