Déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Bleus affrontent la Finlande mardi (20h45), deuxième du groupe D. Auteurs d'un match enthousiasmant face au Kazakhstan, les joueurs de Didier Deschamps entendent bien poursuivre sur leur belle lancée à un an du Mondial.

DIRECT - Qualifications Mondial 2022 : suivez le match entre la Finlande et la France (20h45)

Karim Benzema et ses coéquipiers de l'équipe de France affrontent la Finlande pour boucler la phase de qualifications au Mondial 2022

Il y a peu de chances que le score soit aussi impressionnant que celui contre le Kazakhstan (8-0) samedi, mais on est en droit d'attendre la même qualité de jeu. L'équipe de France se déplace à Helsinki ce mardi pour affronter la Finlande pour boucler les matchs de qualifications à la Coupe du monde au Qatar. Les Bleus s'y rendent avec un avantage de taille : ils ont déjà décroché leur ticket pour le Mondial (21 novembre - 18 décembre 2022) samedi en écrasant les Kazakhs.

Les joueurs de Didier Deschamps ont livré une performance enthousiasmante (quadruplé de Mbappé, doublé de Benzema, un but chacun pour Griezmann et Rabiot) et il s'agit mardi de confirmer que la flamme qui anime les Tricolores ne va pas s'éteindre dans le froid glacial de Finlande. Redynamisés par le sacre en Ligue des nations en octobre, les Bleus affichent une forme étincelante mais qui n'est pas encore suffisante pour faire oublier l'élimination à l'Euro dès les huitièmes de finale.

Le sélectionneur de l'équipe de France pourrait être tenté de faire tourner son équipe et donner du temps de jeu aux joueurs convoqués mais qui ne sont pas ou peu entré en jeu. Mais attention aux Finlandais, actuels deuxièmes du groupe D et qui pourront disputer les barrages en mars s'ils se maintiennent à cette place. En novembre 2020, ils avaient surpris les Bleus lors d'un match amical en les battant (2-0).

