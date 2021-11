DIRECT - Qualifications Mondial 2022 : suivez le match entre la France et le Kazakhstan (20h45)

Kylian Mbappé et l'équipe de France affrontent le Kazakhstan en éliminatoires de la Coupe du monde 2022

Après avoir remporté la Ligue des Nations en octobre grâce à deux victoires renversantes face à la Belgique et l'Espagne, l'équipe de France reprend du service samedi avec en ligne de mire la Coupe du monde 2022. Au parc des Princes à Paris (20h45), les Bleus reçoivent le Kazakhstan avec un ticket pour le Qatar à la clé en cas de victoire. Et ce, avant même le déplacement en Finlande mardi prochain.

Didier Deschamps va devoir composer un groupe en prenant en compte le forfait de Paul Pogba, blessé, et une incertitude concernant Karim Benzema, victime d'une fatigue musculaire. Mais le sélectionneur pourra compter sur le retour de N'Golo Kanté et Kingsley Coman.

A noter qu'un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, comprenant une minute de silence et le port d'un brassard par les Bleus, sera rendu. Six ans jour pour jour après les attaques ayant fait 130 morts et des centaines de blessés. Ce soir-là, l'équipe de France recevait l'Allemagne au stade de France. Un kamikaze s'était fait exploser devant l'enceinte sportive où se déroulait le match.

