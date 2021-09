DIRECT - Qualifications Mondial 2022 : suivez Ukraine - France (20h45)

Antoine Griezmann et les Bleus se déplacent en Ukraine avec l'objectif de renouer avec la victoire

L'Equipe de France doit chasser les doutes après avoir été tenue en échec mercredi par la Bosnie (1-1), une équipe supposée plus faible qu'elle. Ce samedi à 20h45, les Bleus se déplacent à Kiev pour affronter l'Ukraine, adversaire le plus coriace de leur poule qualificative au Mondial 2022. Les Champions du monde en titre ne gagnent plus... Eliminés en huitièmes de finale de l'Euro par la Suisse (3-3, 5-4 t.a.b.), les Français en sont à leur quatrième match nul consécutif.

A Kiev, le sélectionneur Didier Deschamps devra en outre remodeler son attaque après le forfait de Kylian Mbappé, touché à un mollet, alors que les doutes s'accumulent dans ce secteur de jeu des Bleus. Seule consolation : sur le plan comptable, dans ces qualifications, les Tricolores, en tête du groupe D avec 8 points, resteraient premiers même en cas de défaite face aux Ukrainiens (4 pts).

Suivez Ukraine - France en direct sur France Bleu à partir de 20h30 :