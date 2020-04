DIRECT - Revivez la finale de Coupe de France Rennes-PSG

France Bleu Armorique France Bleu Breizh Izel vous proposent de revivre la finale de Coupe de France de football entre Rennes et le PSG du 27 avril 2019 avec les commentaires du 27 avril 2020.

Revivez la finale en intégralité avec les commentaires de Thomas Coignac et François Rauzy.

France Bleu vous propose une soirée exceptionnelle ce lundi 27 avril. Alors que les rencontres de foot ont été stoppées depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, ce lundi soir, c'est un match historique que vous allez revivre.

Le 27 avril 2019, le Stade Rennais remportait la troisième Coupe de France de son histoire face au Paris-Saint-Germain. Cette rencontre nous vous proposons de la vivre en direct à la radio avec les commentaires de Thomas Coignac et François Rauzy. Ils se remettront dans les conditions du match de 2019. Comme si rien n'avait jamais existé. Vous pourrez suivre cette retransmission en Facebook Live et réagir en direct en apportant vos commentaires et vos souvenirs de cette folle soirée.

Rendez-vous à 20h pour l'avant-match sur France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel !