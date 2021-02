DIRECT - Suivez AC Ajaccio-AJA (L2, J24) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (5e) se rend en Corse chez l'AC Ajaccio (9e) pour repartir sur une belle dynamique et enchaîner une deuxième victoire ce vendredi (20h, 24e j. L2) au stade François-Coty. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

AC Ajaccio-AJA (24e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce vendredi. Coup d'envoi à 20h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 19h45.

Après leur série de deux défaites en Ligue 2, une première, les Auxerrois ont vite réagi, comme on en a désormais l’habitude cette saison : en gagnant mardi contre le 2e, Toulouse (3-1, 23e j.), l’AJA a vaincu sa (petite) spirale de revers et a l’occasion, ce vendredi soir, pour son troisième match en une semaine, de réenclencher la machine à succès chez l’AC Ajaccio pour cette 24e journée de championnat. Car il est désormais temps, en 2021, de passer en positif en termes de victoires par rapport à ses autres résultats (deux succès, deux nuls, deux défaites). Mais l’Île de Beauté, et a fortiori le stade François-Coty, n’a jamais vraiment réussi aux Icaunais dans leur histoire.

