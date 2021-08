DIRECT - Suivez AJA-AC Ajaccio (L2, J3) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Deuxième match à domicile en même pas une semaine pour l'AJA (3e) qui a l'occasion, si elle l'emporte face à l'AC Ajaccio (5e), de signer trois victoires en trois matches ce samedi (19h, 3e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 18h45.

AJA-AC Ajaccio (3e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi. Coup d'envoi à 19h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 18h45.

Trois victoires de suite en championnat. Une série qui se refuse à l’AJA depuis la période décembre 2018-janvier 2019, sous l’ère Pablo Correa. Plus de deux ans et demi d’attente pour faire la passe de trois, un sacré bail pour n’importe quelle équipe qui prétendrait à la montée. La Ligue 2 vient à peine de démarrer, et les Auxerrois ont à nouveau l’occasion de signer un 9/9 ce samedi face à Ajaccio (19h, 3e j.) après l’avoir emporté à Amiens (2-1) lors de la journée inaugurale puis contre Grenoble lundi dernier à l’Abbé-Deschamps (3-0), qu’ils retrouvent face aux Corses pour ce deuxième match à domicile en même pas une semaine.

Suivez AJA-AC Ajaccio en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Coup d’envoi à 19h et avant-match dès 18h45 à la radio et sur notre page Facebook.

Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis.