DIRECT - Suivez AJA-Annecy (8e j. L2) en intégralité sur France Bleu Auxerre

AJA-Annecy (8e j. L2) est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce mardi 26 septembre 2023. Coup d'envoi à 20h45 mais avant-match à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 20h30.

Pas le temps de cogiter pour les Auxerrois ! Après la victoire arrachée dans le temps additionnel du derby samedi à Troyes (1-2, 7e j. L2), les Icaunais, 5e du championnat, ont un autre défi à relever ce mardi face à Annecy : enfin gagner à domicile ! Ça n'est toujours pas arrivé cette saison à l'Abbé-Deschamps. En trois rencontres à la maison, les Ajaïstes n'ont signé qu'une défaite (contre Amiens) et deux nuls (Grenoble et Pau). Mais face aux Ajaïstes, étincelants à l'extérieur (trois succès et un nul) comme en attaque (14 buts en sept matches, personne ne fait mieux), une étonnante équipe d'Annecy.

Le FCA est un des plus petits budgets de Ligue 2, actuellement 10e du championnat, deux points de moins qu'Auxerre. 17e de L2 la saison dernière, Annecy aurait dû évoluer en National mais a été repêché in-extremis grâce à la relégation administrative de Sochaux. Battu 4-1 contre Guingamp en ouverture de la saison après une préparation tronquée en raison de son avenir incertain, le club haut-savoyard reste sur six matches d'affilée sans perdre. Et ils viennent de gagner 3-0 à Pau, leur première victoire à l'extérieur depuis un an. Méfiance. Une grosse défense, des joueurs rapides devant et surtout un collectif de marathoniens : c'est l'équipe qui court le plus du championnat, 130 km par match en moyenne. L'AJA est prévenue, faire cavaler les Hauts-Savoyards ne suffira pas, il faudra se montrer encore plus efficace que d'habitude ! Coup d’envoi à 20h45 et avant-match dès 20h30 à la radio et sur notre page Facebook.

Suivez AJA-Annecy en direct intégral sur France Bleu Auxerre

Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis

