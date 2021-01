DIRECT - Suivez AJA-Caen (L2, J18) en intégralité sur France Bleu Auxerre

AJA-Caen (18e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce mardi. Coup d'envoi à 20h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 19h45.

Cinq équipes du Top 7 sur les six prochains matches : hormis le dernier Châteauroux (20e journée de L2), l'AJA, 4e du championnat, devra rencontrer Caen (7e, 18e j.), Grenoble (1er, 19e j.), Clermont (6e, 21e j.), Troyes (2e, 22e j.) et Toulouse (3e, 23e j.). Mais dans sa globalité, le début d'année 2021 des Icaunais a de quoi faire tourner la tête : 11 rencontres à disputer en même pas huit semaines, voire même 12 si l'AJA passe avec succès son 8e tour de Coupe de France mercredi 20 janvier (tirage au sort ce jeudi à 17h).

Et face à Caen, l'AJA, sans son milieu défensif Alexandre Coeff ni son attaquant Kévin Fortuné, suspendus, a, en plus de pouvoir mettre hors circuit un concurrent pour les playoffs, l'occasion de faire tomber quelques barrières statistiques. Elle pourrait signer un 11e match de suite sans défaite, record en Ligue 2 depuis la descente en 2012 - elle en est à 10 (6 victoires, 4 nuls) comme lors de la saison 2014-2015 - et vise aussi une troisième victoire consécutive en championnat, ce qui ne lui est plus arrivé depuis deux ans en L2 (décembre 2018-janvier 2019).

Commentaires : Nicolas Fillon et Patrick Bonnot.