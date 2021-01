DIRECT - Suivez AJA-Châteauroux (L2, J20) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Après deux nuls consécutifs en 2021 (1-1 à domicile contre Caen et 2-2 à Grenoble), l'AJA, 5e de L2 et invaincue depuis 12 rencontres (six victoires, six nuls), reçoit ce samedi à l'Abbé-Deschamps le dernier, Châteauroux, qui n'a plus gagné depuis huit matches (six défaites, deux nuls) et qui se déplace sans sept de ses joueurs dont de nombreux titulaires, testés positifs au Covid-19 cette semaine. Un duel a priori déséquilibré pour cette 20e journée de championnat, la première de la phase retour, alors que les Auxerrois veulent rester dans le wagon de tête, et peuvent égaler leur record de 13 matches sans défaite en championnat professionnel, établi lors des saisons 1987/1988 et 1990/1991. Même si les Icaunais accuseront une absence de taille : celle du meilleur buteur de la L2 (14 buts), Mickaël Le Bihan, blessé musculairement.

Suivez AJA-Châteauroux en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Coup d’envoi à 19h et avant-match dès 18h45 à la radio et sur notre page Facebook.

Commentaires : Nicolas Fillon et Fabien Cool.