DIRECT - Suivez AJA-Grenoble (L2, J2) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Victorieuse lors de la 1ère journée à Amiens, l'AJA retrouve son public pour un match de championnat après neuf mois de huis clos avec la réception de Grenoble ce lundi (20h45, 2e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 20h30.

AJA-Grenoble (2e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce lundi. Coup d'envoi à 20h45 mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 20h30.

Neuf mois et neuf jours que les supporters auxerrois attendaient ça : le retour de la Ligue 2 à l’Abbé-Deschamps avec du public ce lundi face à Grenoble (2e j.). La dernière fois que les fans icaunais avaient pu s’égosiller route de Vaux, c’était le 24 octobre, pour le succès 4-0 de leur équipe face à Chambly lors de la 8e journée de la saison… dernière ! Le deuxième confinement depuis le début de la crise sanitaire qui allait suivre privera en tout et pour tout le peuple ajaïste de 14 matches à domicile. Forcément, ce retour à la maison, alors que l’AJA a remporté son premier match de championnat 2-1 à Amiens et doit confirmer sa belle entame, est une délivrance pour tout le monde. Aux hommes de Jean-Marc Furlan de s'imposer pour que la soirée soit parfaite !

Suivez AJA-Grenoble en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Coup d’envoi à 20h45 et avant-match dès 20h30 à la radio et sur notre page Facebook.

Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis.