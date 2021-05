DIRECT - Suivez AJA-Grenoble (L2, J37) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (6e) accueille Grenoble (4e) pour un match crucial dans l'optique des playoffs ce samedi (20h, 37e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

AJA-Grenoble (37e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi. Coup d'envoi à 20h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 19h45.

L'AJA a encore son destin entre ses pieds pour continuer à rêver de montée. Les Icaunais (6e, 58 points) reçoivent ce samedi (20h) Grenoble (4e, 61 points). Un choc crucial puisqu'en cas de victoire, Auxerre réintégrerait le Top 5 en repassant devant les Grenoblois, à égalité de points mais avec une meilleure différence de buts. Une avant-dernière journée décisive dans l'autre sens car si l'AJA perd et que le Paris FC (5e, 60 points) l'emporte chez l'AC Ajaccio dans le même temps, le club auxerrois sera définitivement hors course pour les playoffs. Le nul ne condamnerait pas les Ajaïstes, mais les joueurs de Jean-Marc Furlan seraient mal embarqués pour la dernière journée.

Un AJA-Grenoble presque à quitte ou double donc, dans un contexte qu'on aurait préféré moins mouvementé au moment de conclure la dernière ligne droite de cette saison de championnat qui restera, quoi qu'il se passe, la plus belle, la plus haletante, la plus forte en émotion depuis la descente en Ligue 2 il y a maintenant neuf ans.

Commentaires : Nicolas Fillon et Alex AJA.