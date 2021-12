DIRECT - Suivez AJA-le Havre (L2, J19) en intégralité sur France Bleu Auxerre

AJA-Le Havre (1e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi. Coup d'envoi à 20h45 mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 20h30.

Après l'excitation du match de gala de samedi en Coupe de France face au champion de L1 en titre lillois (élimination avec les honneurs 3-1 en 32e de finale), l'AJA (3e, 33 points) fait son retour en championnat trois jours plus tard pour une autre affiche entre prétendants à la montée, face au Havre (6e, 29 points) ce mardi (20h45, 19e j. L2). Dans un Top 6 hyper resserré, les Icaunais ont l'occasion de devenir champion d'automne à l'issue de cette dernière journée de l'année 2021, si toutes les planètes s'alignent : il faut une victoire auxerroise et que, dans le même temps, l'AC Ajaccio (1er, 35 points) et Toulouse (2e, 34 points) ne gagnent pas face respectivement à Grenoble et Nîmes.

Suivez AJA-Le Havre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Coup d’envoi à 20h45 et avant-match dès 20h30 à la radio et sur notre page Facebook.

Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis.

