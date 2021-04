DIRECT - Suivez AJA-Nancy (L2, J33) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (6e) accueille Nancy (9e) pour confirmer son dernier succès à Niort et enfin enchaîner une deuxième victoire de suite pour se rapprocher du Top 5 ce samedi (20h, 33e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

La semaine qui s'annonce sera décisive pour le destin de l'AJA cette saison. Sur les six matches qu'il reste encore à disputer en championnat, les Icaunais (6e, 51 points) vont en jouer trois en à peine sept jours, dont le premier contre Nancy (9e, 41 points) ce samedi (20h) pour la 33e journée de Ligue 2. Avant d'aller à Pau mardi et de recevoir Dunkerque samedi prochain, le club auxerrois doit confirmer le joli succès obtenu à Niort (4-0) lors de la précédente journée. Et enfin signer une série de deux victoires consécutives qui n'est plus arrivée depuis fin décembre, pour espérer se rapprocher des playoffs et de la 5e place occupée par le Paris FC, quatre points d'avance sur les Icaunais.

Coup d’envoi à 20h et avant-match dès 19h45 à la radio et sur notre page Facebook.

Commentaires : Nicolas Fillon et Clément Goux.