DIRECT - Suivez AJA-Niort (L2, J14) en intégralité sur France Bleu Auxerre

5e du championnat et invincible depuis 6 rencontres, l'AJA veut enrayer sa série de 2 nuls consécutifs en recevant Niort, 8e et également prétendant à la montée, ce samedi (19h, 14e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 18h45.