DIRECT - Suivez AJA-Paris FC (L2, J22 en retard) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (5e) reçoit un Paris FC (4e) invaincu depuis mi-octobre pour tenter d'enfin battre une équipe du Top et monter sur le podium ce mardi (19h, 22e j. L2 en retard) à l'Abbé-Deschamps. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 18h45.

AJA-Paris FC (22e j. L2 en retard) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce mardi. Coup d'envoi à 19h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 18h45.

C'est un choc capital pour l'AJA. Les Icaunais (5e, 37 points) reçoivent le Paris FC (4e, 38 points) dans un stade de l'Abbé-Deschamps pour la dernière fois jaugé à 5 000 spectateurs ce mardi (22e j. L2 en retard). Après le nul obtenu chez le 2e et meilleure défense du championnat, l'AC Ajaccio, vendredi (0-0, 21e j. L2 en retard), satisfaisant au regard des trois semaines précédentes sans compétition pour les Auxerrois à cause du Covid, le club ajaïste a l'occasion de faire une très belle opération au classement. Une victoire, et l'AJA s'installerait à la 3e place, avec le même nombre de points que Sochaux mais avec une meilleure différence de buts. Pour ça, il faudra battre un concurrent direct à la montée, ce qui n'est toujours pas arrivé depuis le début de championnat.

Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis.

