DIRECT - Suivez AJA-Paris FC (L2, J29) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (6e) reçoit le Paris FC (5e) pour un choc déjà crucial en vue des playoffs au moment de lancer le sprint final de la saison ce samedi (15h, 29e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 14h45.

11 jours après son nul poussif à Amiens (1-1) et la mini-trêve due à la Coupe de France, l’AJA attaque pied au plancher son sprint final en Ligue 2. Il reste 10 matches avant la fin de saison pour que les Icaunais, 6e (45 points), terminent dans le Top 5. 10 finales, et la première, c’est ce samedi (15h) à l’Abbé-Deschamps face au Paris FC, le 5e (47 points). Une victoire, et les Auxerrois repasseraient devant les Parisiens.

Commentaires : Nicolas Fillon et Fabien Cool.