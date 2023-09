DIRECT - Suivez AJA-Pau (6e j. L2) en intégralité sur France Bleu Auxerre

AJA-Pau (6e j. L2) est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi 16 septembre 2023. Coup d'envoi à 19h mais avant-match à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 18h45.

Les supporters auxerrois en piaffent d'impatience. La reprise de la Ligue 2 ce samedi soir après deux semaines de trêve internationale ? Oui, mais pas que : depuis le début de saison, les Icaunais n'ont toujours pas réussi à remporter la mise à domicile. Défaits contre Amiens (0-1, 2e j.) puis tenus en échec face à Grenoble (0-0, 4e j.), les hommes de Christophe Pelissier reçoivent cette fois-ci des Palois qui, eux, restent sur deux revers à l'extérieur. Alors, pourquoi pas enfin faire chavirer de bonheur l'Abbé-Deschamps (plus de 12 000 spectateurs attendus) et fêter comme il se doit la barre des 9 000 abonnés franchie ? On ne demande que ça...

Suivez AJA-Pau en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Coup d’envoi à 19h et avant-match dès 18h45 à la radio et sur notre page Facebook .

Commentaires : Nicolas Fillon (journaliste) et Lucien Denis (consultant).

