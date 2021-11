DIRECT - Suivez AJA-Pau (L2, J15) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (3e) reçoit Pau (8e) pour fêter les 30 ans des Ultras Auxerre et signer une série de trois victoires de suite en championnat attendue depuis janvier 2019 ce samedi (15h, 15e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 14h45.

C'est un de ces matches, un de ces après-midi qui peut marquer les esprits à plus d'un titre. Ce samedi, l'AJA (3e, 26 points) reçoit Pau (8e, 21 points) à l'Abbé-Deschamps (15h, 15e j. L2). Après avoir repris quatre unités en l'espace de deux rencontres sur Toulouse (1er, 29 points) et Sochaux (2e, 28 points), ainsi que trois points sur l'AC Ajaccio (4e, 25 points) et Le Havre (5e, 24 points), les Auxerrois pourraient, en cas de victoire face aux Béarnais, revenir à hauteur du leader toulousain. Qui l'aurait cru le 16 octobre dernier après la rouste reçue au Stadium (défaite 6-0, 12e j. L2) ? Pas grand monde. Pourtant, c'est bien ce qui pourrait se passer si les Ajaïstes parvenaient à signer une troisième victoire consécutive en championnat, ce qui n'est plus arrivé depuis janvier 2019.

