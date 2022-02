DIRECT - Suivez AJA - Quevilly-Rouen (L2, J26) en intégralité sur France Bleu Auxerre

AJA - Quevilly-Rouen (26e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi. Coup d'envoi à 19h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 18h45.

Maintenant, à l'AJA d'enchaîner ! Après leur succès 1-0 à Niort (25e j. L2) au cours d'une rencontre où ils auront été à la fois sérieux et appliqués en première période puis solidaires et solides même en étant dominés dans le second acte, les Icaunais (5e, 42 points) doivent désormais franchir une autre étape dans leur parcours semé d'embûches pour gravir les plus hautes marches du Top 5 : enfin réaliser une partie aboutie de bout en bout face à un adversaire mal classé, Quevilly-Rouen (16e, 29 points), ce samedi (19h, 26e j. L2) et entamer une série de victoires. Au moins deux de suite, ce qui n'est plus arrivé depuis début novembre.

D'autant que le Paris FC (2e, 51 points) vient de s'imposer 3-1 contre Sochaux (4e, 44 points) en ouverture. Une victoire permettrait donc aux Icaunais de passer devant les Sochaliens. Encore mieux : en cas de succès auxerrois combiné à une défaite de l'AC Ajaccio (3e, 45 points) qui reçoit Rodez au même moment, l'AJA grimperait sur le podium grâce à une meilleure différence de buts que les Corses ! Ce serait le coup parfait.

Suivez AJA - Quevilly-Rouen en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Coup d’envoi à 19h et avant-match dès 18h45 à la radio et sur notre page Facebook.

Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis.