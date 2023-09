DIRECT - Suivez AJA-Rodez (9e j. L2) en intégralité sur France Bleu Auxerre

AJA-Rodez (9e j. L2) est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi 30 septembre 2023. Coup d'envoi à 19h mais avant-match à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 18h45.

C'est le genre de série qui peut vous faire basculer dans une autre dynamique : l'AJA (3e) va tenter d'aligner ce samedi un troisième succès d'affilée en championnat, après ceux obtenus à Troyes (2-1) et à domicile contre Annecy (4-0) au cours d'une semaine déjà fructueuse en points. Plus que jamais meilleure attaque de L2 (18 buts en huit rencontres) après son festival face aux Annéciens, l'équipe de Christophe Pelissier va pourtant se voir opposer l'adversaire le plus coriace de sa série en cours.

Car cette série de trois victoires, Rodez (4e) est en plein dedans. Une formation solide en 5-3-2, qui marque beaucoup elle aussi (13 réalisations, 2e co-meilleure attaque), qui a déjà battu de sacrés morceaux : l'ASSE, mais aussi deux autres relégués de L1, comme Angers et Troyes. Une équipe à ne pas prendre à la légère donc ! Coup d’envoi à 19h et avant-match dès 18h45 à la radio et sur notre page Facebook .

Suivez le derby AJA-Rodez en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis

